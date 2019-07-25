، حجاج منفذ حالة عمار: المملكة تولي ضيوف الرحمن كل عناية ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
تواصل كافة القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في منطقة تبوك أعمالها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والتي شرعت أبوابها منذ الخميس الماضي، عبر تسخير كامل طاقتها وإمكانياتها البشرية والآلية والأجهزة التقنية الحديثة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين وسط منظومة خدمية متكاملة، بمتابعة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.
ويؤكد أمير المنطقة على ضرورة تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن منذ الوهلة الأولى لوصولهم لحدود المملكة، من خلال العمل على راحتهم وتهيئة أفضل السبل لتيسير وتسهيل وإنهاء إجراءات دخولهم ومواصلة العمل على مدار الساعة، وتوفير أفضل سبل الرعاية، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت لله الحرام.
وعبر عدد من الحجاج القادمين لأداء النسك هذا العام في تصريحات عن أسمى مشاعر الامتنان والعرفان لهذه البلاد الطاهرة، مبتهلين إلى الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى العهد خير الجزاء على ما وجدوه من حسن استقبال وكرم وفادة وحسن تعامل وسهولة في الإجراءات منذ لحظة دخولهم للمملكة العربية السعودية، داعين الله أن يحفظ قادة هذه البلاد وحدودها وكل من يسكن على أرضها.
وقال الحاج حسن رضا نعيم من المملكة الأردنية الهاشمية بالخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار: هذا ليس بغريب من أبناء المملكة العربية السعودية.
وأثنت ياسمين عبدالله دراز من دولة فلسطين على الخدمات، وقالت إن هذه الخدمات ساهمت في إنهاء إجراءات الدخول للمملكة بشكل سهل وميسر.
وأضافت: اللسان ليعجز عن ما يكنه من حب واحترام لقيادة المملكة وشعبها وما تسخره من خدمات لضيوف الرحمن.
وأعرب كل من حسين علي صالح ومحمود سعد رشيد ونعمة صبحي علي وفاطمة حسن محمد من المملكة الأردنية الهاشمية عن سعادتهم الغامرة بما شاهدوه من تكامل في الخدمات كافة.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 03:50 PM
رفعوا شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهدحجاج منفذ حالة عمار: المملكة تولي ضيوف الرحمن كل عناية
تواصل كافة القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في منطقة تبوك أعمالها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والتي شرعت أبوابها منذ الخميس الماضي، عبر تسخير كامل طاقتها وإمكانياتها البشرية والآلية والأجهزة التقنية الحديثة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين وسط منظومة خدمية متكاملة، بمتابعة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.
ويؤكد أمير المنطقة على ضرورة تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن منذ الوهلة الأولى لوصولهم لحدود المملكة، من خلال العمل على راحتهم وتهيئة أفضل السبل لتيسير وتسهيل وإنهاء إجراءات دخولهم ومواصلة العمل على مدار الساعة، وتوفير أفضل سبل الرعاية، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت لله الحرام.
وعبر عدد من الحجاج القادمين لأداء النسك هذا العام في تصريحات عن أسمى مشاعر الامتنان والعرفان لهذه البلاد الطاهرة، مبتهلين إلى الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى العهد خير الجزاء على ما وجدوه من حسن استقبال وكرم وفادة وحسن تعامل وسهولة في الإجراءات منذ لحظة دخولهم للمملكة العربية السعودية، داعين الله أن يحفظ قادة هذه البلاد وحدودها وكل من يسكن على أرضها.
وقال الحاج حسن رضا نعيم من المملكة الأردنية الهاشمية بالخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار: هذا ليس بغريب من أبناء المملكة العربية السعودية.
وأثنت ياسمين عبدالله دراز من دولة فلسطين على الخدمات، وقالت إن هذه الخدمات ساهمت في إنهاء إجراءات الدخول للمملكة بشكل سهل وميسر.
وأضافت: اللسان ليعجز عن ما يكنه من حب واحترام لقيادة المملكة وشعبها وما تسخره من خدمات لضيوف الرحمن.
وأعرب كل من حسين علي صالح ومحمود سعد رشيد ونعمة صبحي علي وفاطمة حسن محمد من المملكة الأردنية الهاشمية عن سعادتهم الغامرة بما شاهدوه من تكامل في الخدمات كافة.
، حجاج منفذ حالة عمار: المملكة تولي ضيوف الرحمن كل عناية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حجاج منفذ حالة عمار: المملكة تولي ضيوف الرحمن كل عناية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.