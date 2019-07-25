، "الأمر بالمعروف" تستقبل القادمين لأداء فريضة الحج عبر منفذ الوديعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحتوي على العديد من الخدمات والبرامج التوعوية والتوجيهية والوقائية

باشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعمالها التوعوية والتوجيهية، وذلك عبر مركزها التوجيهي بمنفذ الوديعة الحدودي التابع لمحافظة شرورة بمنطقة نجران، بعد اكتمال جاهزيته؛ إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

ووفرت الرئاسة العامة كوادر بشرية من منسوبيها مؤهلين بدورات تدريبية مهارية وشرعية في حسن التعامل مع الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم واستقبالهم بحفاوة وإمدادهم بكل ما يجسد معاني الرسالة السامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يعكس الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية في التعامل مع ضيوف الرحمن.

ويحتوي المركز على العديد من الخدمات والبرامج التوعوية والتوجيهية والوقائية، وشاشات عرض مرئية، ولوحات إرشادية تفاعلية، وركن للضيافة، ومواد توعوية مقروءة ومسموعة ومرئية، ووسائل رقمية حديثة لتسهيل التواصل وتحقيق الأهداف التوعوية والتوجيهية التي ترتقي بتطلعات هذه البلاد المباركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن المركز التوجيهي يشهد مشاركته الثانية بعد توجيه الرئيس العام بإقامته لاستقبال الحجاج والمعتمرين في منفذ الوديعة الحدودي.