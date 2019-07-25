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نفذت بلدية الشفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف، خلال حملة ميدانية مكثفة، عملية إزالة لعدد من المشوهات البصرية، تمثلت في غرف من الصفيح وصنادق عشوائية للأغنام والماشية أقامها مخالفون بشكلٍ غير نظامي، مما تسببت في تشويه المظهر العام.
وأوضحت الأمانة أن فرع الشفا نفذ الحملة على أشكال متنوعة من التشوه البصري ووجه إنذارات لمالكين بإخلاء المواقع وأخذ تعهدات بالإزالة العاجل، بالإضافة إلى إزالة البسطات العشوائية والغرف الصفيح وشبوك الأغنام التي تسببت في تشويه المظهر العام للمركز السياحي وعدم نظاميتها، حيث إن مُلاكها لم يمتثلوا.
وقالت: الحملات الرقابية الميدانية المختلفة تتم بشكلٍ متواصل ومكثف خلال الفترة الحالية على كافة الأنشطة المتعلقة بالمستهلك، في ظل استمرار الإقبال السياحي الكثيف على المواقع والمرتفعات السياحية حتى نهاية موسم الصيف الحالي.
يُشار إلى أنَ أمانة الطائف كانت قد نفذت حملات رقابية ميدانية وحملات أخرى لضبط التعديات والمخالفات، تهدف بها إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمناطق السياحية وسلامة المعروضات وعدم التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء بها والتي ستستغلّ لاحقًا في مشاريع تنموية للمنطقة.
بالصور.. إزالة شبوك وصنادق عشوائية في "شفا الطائف"فهد العتيبي الخليج 365 2019-07-25
نفذت بلدية الشفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف، خلال حملة ميدانية مكثفة، عملية إزالة لعدد من المشوهات البصرية، تمثلت في غرف من الصفيح وصنادق عشوائية للأغنام والماشية أقامها مخالفون بشكلٍ غير نظامي، مما تسببت في تشويه المظهر العام.
وأوضحت الأمانة أن فرع الشفا نفذ الحملة على أشكال متنوعة من التشوه البصري ووجه إنذارات لمالكين بإخلاء المواقع وأخذ تعهدات بالإزالة العاجل، بالإضافة إلى إزالة البسطات العشوائية والغرف الصفيح وشبوك الأغنام التي تسببت في تشويه المظهر العام للمركز السياحي وعدم نظاميتها، حيث إن مُلاكها لم يمتثلوا.
وقالت: الحملات الرقابية الميدانية المختلفة تتم بشكلٍ متواصل ومكثف خلال الفترة الحالية على كافة الأنشطة المتعلقة بالمستهلك، في ظل استمرار الإقبال السياحي الكثيف على المواقع والمرتفعات السياحية حتى نهاية موسم الصيف الحالي.
يُشار إلى أنَ أمانة الطائف كانت قد نفذت حملات رقابية ميدانية وحملات أخرى لضبط التعديات والمخالفات، تهدف بها إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمناطق السياحية وسلامة المعروضات وعدم التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء بها والتي ستستغلّ لاحقًا في مشاريع تنموية للمنطقة.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
03:12 PM
خلال حملة ميدانية مكثفة للتخلص من المشوهات البصرية
نفذت بلدية الشفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف، خلال حملة ميدانية مكثفة، عملية إزالة لعدد من المشوهات البصرية، تمثلت في غرف من الصفيح وصنادق عشوائية للأغنام والماشية أقامها مخالفون بشكلٍ غير نظامي، مما تسببت في تشويه المظهر العام.
وأوضحت الأمانة أن فرع الشفا نفذ الحملة على أشكال متنوعة من التشوه البصري ووجه إنذارات لمالكين بإخلاء المواقع وأخذ تعهدات بالإزالة العاجل، بالإضافة إلى إزالة البسطات العشوائية والغرف الصفيح وشبوك الأغنام التي تسببت في تشويه المظهر العام للمركز السياحي وعدم نظاميتها، حيث إن مُلاكها لم يمتثلوا.
وقالت: الحملات الرقابية الميدانية المختلفة تتم بشكلٍ متواصل ومكثف خلال الفترة الحالية على كافة الأنشطة المتعلقة بالمستهلك، في ظل استمرار الإقبال السياحي الكثيف على المواقع والمرتفعات السياحية حتى نهاية موسم الصيف الحالي.
يُشار إلى أنَ أمانة الطائف كانت قد نفذت حملات رقابية ميدانية وحملات أخرى لضبط التعديات والمخالفات، تهدف بها إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمناطق السياحية وسلامة المعروضات وعدم التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء بها والتي ستستغلّ لاحقًا في مشاريع تنموية للمنطقة.
، بالصور.. إزالة شبوك وصنادق عشوائية في "شفا الطائف" ،
المصدر : الخليج 365
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