- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الخميس، أنه سيتولى منصب رئيس البلاد مؤقتًا وفقًا للدستور.
وبحسب "رويترز"، دعا "الناصر"، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إلى الوحدة بعد إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عامًا يوم الخميس.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 03:48 PM
دعا إلى الوحدة في خطاب بثه التلفزيون الرسمي
أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الخميس، أنه سيتولى منصب رئيس البلاد مؤقتًا وفقًا للدستور.
وبحسب "رويترز"، دعا "الناصر"، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إلى الوحدة بعد إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عامًا يوم الخميس.
، رئيس البرلمان التونسي يتولى رئاسة الدولة مؤقتًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان التونسي يتولى رئاسة الدولة مؤقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.