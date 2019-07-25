حج / "الغذاء والدواء" تكثّف رقابتها على مصانع ومنشآت الأغذية الجاهزة خلال موسم الحج



الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

زار معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أحد مصانع الوجبات مسبقة التجهيز بمدينة جدة، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء لتطوير خدمات مصانع ومنشآت الأغذية لإنتاج واستيراد الأغذية الجاهزة المعدة للاستهلاك .

واطلع معاليه على آلية العمل والإجراءات التي تتم خلال إنتاج الوجبات والمشروبات، بالإضافة إلى التأكد من التزام المصنع بالاشتراطات الفنية والصحية، لضمان سلامة ومأمونية الأغذية الجاهزة، المعدة للاستهلاك أثناء تصنيعها ونقلها وتداولها وتخزينها خلال موسم الحج والعمرة.

وتجول الدكتور الجضعي على أقسام المصنع، المرخص من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستمع إلى شرحٍ مفصلٍ من قِبل القائمين عليه، وتعرّف على طريقة عمله، وآلية إنتاجه، وعمليات التوريد والتسليم التي يقوم بها المصنع، ومعاييـر الأمن والسلامة التي ينفذها لسلامة الأغدية، إضافة إلى طرق التعبئة والتغليف والتوزيع.

وينتج المصنع نوعين من الغذاء حسب التقنية المستخدمة أثناء الإنتاج، ويسمى النوع الأول بـ "الوجبات المعقمة"، ويتم تخزينها في درجة حرارة الغرفة وحتى 37 درجة مئوية، وتكون جاهزة للتناول بمجرد غمر المغلف بالماء المغلي أو البخار من الخارج، أو تسخين الوجبة بعد فتحها وتفريغها في الميكروويف أو المقلاة على النار، ويتم تجهيز الوجبات لهذا النوع بإعداد وتحضير المواد الخام من اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الخضار أو الأرز وغيرها، ثم يتم طهيها، وتعبئتها وتغليفها، ثم تعقم لتصبح جاهزة للتوزيع.

أما النوع الثاني من الغذاء الذي يُنتجه المصنع، فيسمى بـ "الوجبات المجمدة"، ويتم تخزينها في درجة حرارة (- 18 درجة مئوية)، وتسخّن في المايكروويف، ويتم تجهيزها بإعداد وتحضير المواد الخام من اللحوم أو الدواجن أو الاسماك أو الخضار أو الأرز وغيرها، ثم يتم طهيها وتعبئتها ومن ثم تجميدها بشكل سريع، لتحفظ في درجة حرارة 18 درجة تحت الصفر لتصبح جاهزة للتوزيع.

وتصل مدة صلاحية الوجبات إلى سنتين، ويستفيد منها الحجاج والمعتمرين، وطلاب المدارس والجامعات، والعسكريين، كما يمكن توفيرها بمنافذ البيع لجميع المستهلكين.

وتقوم "الغذاء والدواء" بمهام الرقابة على المصانع مسبقة التجهيز بشكل دوري على مدار العام، بناءً على درجة الخطورة، وعليه يتم سحب عينات منها بشكل دوري لضمان سلامة ومأمونية الأغذية الجاهزة.

كما أعدت الهيئة آلية لشروط وضوابط إنتاج واستيراد الأغذية الجاهزة المعدة للاستهلاك، وتم نشرها على موقعها الرسمي عبر الرابط التالي: https://www.sfda.gov.sa .

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15:38ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / "الغذاء والدواء" تكثّف رقابتها على مصانع ومنشآت الأغذية الجاهزة خلال موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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