حج / القطاعات الحكومية بمنفذ حالة عمار تسخر كامل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن

تبوك 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واستواصل القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك، التي بدأت أعمالها الخميس الماضي تقديم خدماتها بتسخير كامل طاقتها وإمكاناتها البشرية والآلية والأجهزة التقنية الحديثة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وسط منظومة خدمية متكاملة، تعمل بتنسيق تام وفق خطط معدة، وإستراتيجيات مدروسة، وخبرات متراكمة وأداء رفيع، ووسط أجواء تغمرها الطمأنينة والأمن والأمان والراحة والاستقرار.ويحرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بصفته المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار على المتابعة المباشرة والمستمرة لأعمال الحج والعمرة بالمنفذ، والتأكيد الدائم على تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن منذ الوهلة الأولى لوصولهم لحدود المملكة، من خلال العمل على راحتهم وتهيئة أفضل السبل لتيسير وتسهيل وإنهاء إجراءات دخولهم ومواصلة العمل على مدار الساعة، وتوفير أفضل سبل الرعاية، في المنفذ وعلى الطرق التي يسلكونها بالمنطقة باتجاه المشاعر المقدسة.وعبر عدد من الحجاج القادمين لأداء النسك هذا العام في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية عن أسمى مشاعر الامتنان والعرفان لهذه البلاد الطاهرة، مبتهلين إلى الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك وسمو ولى عهده الأمين -أيدهما الله- خير الجزاء على ما وجدوه من حسن استقبال وكرم وفادة وحسن تعامل وسهولة في الإجراءات منذ لحظة دخولهم للملكة العربية السعودية، داعين الله أن يحفظ قادة هذه البلاد وحدودها وكل من يسكن على أرضها.وقال الحاج حسن رضا نعيم من المملكة الأردنية الهاشمية: "إن ما وجدته من تطور في الخدمات يصعب وصفه، فالكل يرحب ويعتذر إن وجد تقصير، والموظفون تعلو وجوههم الابتسامة يعملون بتكاتف وبإخلاص وتفانٍ كل في مجاله وبروح واحدة، مبيناً أن ذلك نتيجة وجود قائد يوجه لما فيه كل الخير ليس للحجاج فقط بل لجميع المسلمين طرز اسمه بلقب خادم الحرمين الشريفين أدام الله عزه وحفظه وحفظ المملكة وطن الجميع.فيما أشادت ياسمين عبدالله دراز من دولة فلسطين، بسرعة إنهاء إجراءات دخولهم الذي لم يستغرق إلا دقائق معدودة وفي صالة كبيرة ومجهزة بأحدث الأجهزة.// يتبع //15:32ت م0125

حج / القطاعات الحكومية بمنفذ حالة عمار تسخر كامل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن/ إضافة أولى واخيرة

من جهتها نوهت نبيلة سليمان محمد من المملكة الأردنية الهاشمية بدقة التنظيم، مبدية إعجابها بأداء العاملين كافة، وحرصهم على التنسيق فيما بينهم وأداء مهام أعمالهم بسرعة قلما نجدها في بلدان أخرى.

ووصفت انتصار يوسف عبدالله من المملكة الأردنية الهاشمية ما شاهدته ولمسته حين قدومها بأنه يفوق ما كانت تتوقعه موجهةً شكرها لولاة أمر المملكة على ما يجده الزائر والمعتمر والحاج من خدمات يصعب ذكرها .

من جانبها وجهت جميلة عبداللطيف أحمد من المملكة الأردنية الهاشمية حديثها نحو العاملين بالمنفذ قائلةً نهنئكم بقيادتكم وحكومتكم وولي أمركم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وشكراً لكم جميعاً على ماقدمتوه لنا فمهما وصفنا لن نوفيكم فجهودكم أكبر من أن نتحدث.

بدوره أعرب كل من حسين علي صالح ومحمود سعد رشيد ونعمة صبحي علي وفاطمة حسن محمد من المملكة الأردنية الهاشمية عن سعادتهم الغامرة بما شاهدوه من تكامل في الخدمات كافة، وهم في أول خطواتهم لأداء فريضة الركن الخامس من أركان الإسلام، مشيدين بالخدمات المقدمة في المنفذ، رافعين أكفهم بدعاء الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وأن يحميها وأن يديم عزها فهي منارة للإسلام والمسلمين، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في تهيئة كل مامن شأنه التيسير على الحجاج والسهر على راحتهم وفي كل المنافذ، وتذليل الصعاب أمامهم وتسخير الإمكانات والخدمات أفضلها، حتى أننا نجد في كل عام تطورا ونقلة نوعية في جميع ما يقدم، وما هذا إلا دليل على الأخوة والمحبة والسلام والتقدير لضيوف الرحمن، وعندما نستمع لشعار "خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا" فإننا لمسناه وشاهدناه وقدم لنا ما لم نتوقع، وبكل تفان وإخلاص.

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