حج / مركز المعلومات الوطني يواصل تقديم خدماته التقنية لحجاج مبادرة طريق مكة في 5 دول



الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

يواصل مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة تقديم خدماته التقنية لحجاج مبادرة طريق مكة في مطارات : تونس وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش وباكستان بغية تسهيل إجراءات سفر الحجاج من هذه الدول في وقت قياسي.

وتعكف الفرق التقنية لمركز المعلومات الوطني في دول المبادرة على التجهيز التقني والفني لمحطات إنهاء إجراءات الحجاج المشمولين بالمبادرة عبر أكثر من 150 محطة عمل وتقديم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ إجراءات الدخول إلى المملكة في مطارات الدول المشمولة بالمبادرة من خلال محطات العمل الثابتة والمتحركة مع توفير الأنظمة التقنية اللازمة لعمل هذه المحطات بشكل مباشر من هذه الدول بما ينسجم مع حرص المملكة العربية

وتعد مبادرة طريق مكة التي اطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة إحدى المبادرات النوعية لبرنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة 2030 والمعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

// انتهى //

15:15ت م

0122



الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسيواصل مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة تقديم خدماته التقنية لحجاج مبادرة طريق مكة في مطارات : تونس وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش وباكستان بغية تسهيل إجراءات سفر الحجاج من هذه الدول في وقت قياسي.وتعكف الفرق التقنية لمركز المعلومات الوطني في دول المبادرة على التجهيز التقني والفني لمحطات إنهاء إجراءات الحجاج المشمولين بالمبادرة عبر أكثر من 150 محطة عمل وتقديم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ إجراءات الدخول إلى المملكة في مطارات الدول المشمولة بالمبادرة من خلال محطات العمل الثابتة والمتحركة مع توفير الأنظمة التقنية اللازمة لعمل هذه المحطات بشكل مباشر من هذه الدول بما ينسجم مع حرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء مناسكهم .وتعد مبادرة طريق مكة التي اطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة إحدى المبادرات النوعية لبرنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة 2030 والمعنية بخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //15:15ت م0122

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / مركز المعلومات الوطني يواصل تقديم خدماته التقنية لحجاج مبادرة طريق مكة في 5 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.