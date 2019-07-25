اجتماعي / محافظ خميس مشيط يؤدي صلاة الميت على الشهيد القحطاني



أبهـا 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليه 2019 م واس

أدّى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم ، صلاة الميت على شهيد الواجب علي بن سعيد القحطاني في مسجد الأميرة , الذي استشهد بالحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه.

ونقل ابن مشيط تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ، وتعازي سمو أمير منطقة عسير إلى أسرة الشهيد القحطاني.

وسأل بن مشيط الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر والد الشهيد وأقاربه عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على مواساتهم التي خففت بالغ الحزن في نفوسهم , معربين عن اعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء الواجب , داعين الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه.

// انتهى //

14:54ت م

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