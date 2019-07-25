

عرعر 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

خصصت وزارة الصحة في منطقة الحدود الشمالية مركز المراقبة الصحية والذي يقوم بدور التأكد ومراقبة حركة ضيوف الرحمن الصحية والتأكد من خلوهم من الأمراض الوبائية، إضافة الى التأكد من

أخذ جميع اللقاحات الوقائية.

وأوضحت"الصحة" أن أكثر من (14) ألف حاجا وحاجة وصلوا عبر المنفذ حتى تاريخه، وقد تم تخصيص مستشفى موسمي بسعة 50 سريراً يقدم كافة الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، بالإضافة الى مستشفى جديدة عرعر بسعة 50 سريراً والذي تم تجهيزه بأعلى التجهيزات الطبية والإدارية.

وتحرص الوزارة على راحة الحجاج وتقديم كافة الخدمات بكل يسر وسهولة متزامنة مع الخدمات التكاملية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والتطوعية لحجاج بيت الله الحرام .

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" تضم نحو 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، و3 للسكري، و3 للكلى، و3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد

من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

// انتهى //

14:50ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / 135 من الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في خدمة ضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر الحدودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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