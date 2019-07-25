حج / "إدارة التطوع في الحج والعمرة " ورشة عمل بمركزالتنمية في مكة المكرمة



جدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليه 2019 م واس

نظم مركزالتنمية بمكة المكرمة اليوم ورشة عمل بعنوان "إدارة التطوع في الحج والعمرة " ، بحضور أكثر من ٧٠ ممثلاً من الجهات الحكومية والأهلية بمكة المكرمة .

وتناولت الورشة التي قدّمها الدكتورعبدالرحمن العلياني ، وعادل الحسناني ، عدداً من المحاور المتمثلة في مفهوم الإدارة التطوعية ، ومراحل وعناصرادارة الاعمال التطوعية ، وسمات فرق العمل الفعالة ، وإدارة المتطوعين في الحج بين الدافعية والإنتاجية ، وتطبيقات قياس أثر إدارة الأعمال التطوعية بالحج ، نهايةً إلى استخدام نموذج إدارة الأعمال التطوعية بالحج .

وتهدف الورشة إلى إكساب المشاركين بمبادئ إدارة الأعمال التطوعية بشكل عام وفي الحج والعمرة بشكل خاص .

// انتهى //

14:45ت م

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