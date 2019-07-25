السعودية اليوم / اختتام المعسكر البرمجي في نسخته الثانية بجامعة الملك خالد



أبهـا 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليه 2019 م واس

أشاد وكيل جامعة الملك خالد الدكتور محمد بن علي الحسون بمخرجات المعسكر البرمجي في نسخته الثانية، الذي نظمته الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة واستضافته حاضنة التقنية بأبها (بادر أبها)، مؤكدًا أن ما تم عرضه في يوم الاحتفاء بخريجي وخريجات المعسكر من مشاريع تقنية ومنصات واعدة يدعو إلى الفخر ويؤكد مستوى الإبداع والاحتراف اللذين يتم من خلالهما العمل في المعسكر من المدربين والمتدربين.

جاء ذلك خلال حضوره مساء أمس حفل عرض مشاريع المتدربين والمتدربات بمعسكر التدريب البرمجي IObootcamp في نسخته الثانية، والاحتفاء بتخرجهم، حيث تضمن الاحتفال عروضا مرئية عن المعسكر وآليات اختيار المتدربين وأهم البرامج والمحتوى المقدم للمتدربين.

وخلال الاحتفال ألقى المشرف على المعسكر البرمجي الدكتور سالم بن فايز العلياني كلمة ثمن فيها جهود جامعة الملك خالد وحاضنة "بادر أبها" على ما تمت تهيئته من بيئة ساعدت على الخروج بنتائج ومخرجات مميزة ومكنت المتدربين من تحقيق مستوى عال من الفائدة والمعرفة والمهارة، مشيرا إلى أن المعسكر ركز على 3 محاور رئيسية تمثلت في البرمجة وريادة الأعمال والتفكير التصميمي.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً للمتدربين في المعسكر 6 مشاريع تقنية (منصات) تهدف إلى خدمة المجتمع والإسهام في تحقيق رؤية المملكة العربية

وتأتي منصة "مهام" في المجال التطوعي وتخدم مجال التطوع وتربط بين المتطوع والجهة المستفيدة وتوفر للجهة المستفيدة متطوعين وفق التخصصات والمجالات المطلوبة، وتوفر منصة "إيفا" للراغبين من مرتادي المقاهي اختيار المقهى والتنسيق لاختيار فعالية أو خدمة معينة يقدمها أصحاب المهارة فهي حلقة وصل بين المستفيد والمقهى وأصحاب المهارات والمواهب كالفنانين التشكيليين وغيرهم، فيما تخدم منصة "هان" الأسر المنتجة لعرض خدماتها وتشكل حلقة وصل بين الأسر المنتجة والمستفيدين.

// انتهى //

14:43ت م

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أبهـا 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليه 2019 م واسأشاد وكيل جامعة الملك خالد الدكتور محمد بن علي الحسون بمخرجات المعسكر البرمجي في نسخته الثانية، الذي نظمته الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة واستضافته حاضنة التقنية بأبها (بادر أبها)، مؤكدًا أن ما تم عرضه في يوم الاحتفاء بخريجي وخريجات المعسكر من مشاريع تقنية ومنصات واعدة يدعو إلى الفخر ويؤكد مستوى الإبداع والاحتراف اللذين يتم من خلالهما العمل في المعسكر من المدربين والمتدربين.جاء ذلك خلال حضوره مساء أمس حفل عرض مشاريع المتدربين والمتدربات بمعسكر التدريب البرمجي IObootcamp في نسخته الثانية، والاحتفاء بتخرجهم، حيث تضمن الاحتفال عروضا مرئية عن المعسكر وآليات اختيار المتدربين وأهم البرامج والمحتوى المقدم للمتدربين.وخلال الاحتفال ألقى المشرف على المعسكر البرمجي الدكتور سالم بن فايز العلياني كلمة ثمن فيها جهود جامعة الملك خالد وحاضنة "بادر أبها" على ما تمت تهيئته من بيئة ساعدت على الخروج بنتائج ومخرجات مميزة ومكنت المتدربين من تحقيق مستوى عال من الفائدة والمعرفة والمهارة، مشيرا إلى أن المعسكر ركز على 3 محاور رئيسية تمثلت في البرمجة وريادة الأعمال والتفكير التصميمي.بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً للمتدربين في المعسكر 6 مشاريع تقنية (منصات) تهدف إلى خدمة المجتمع والإسهام في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وشملت المشاريع منصة أوركيد التي تنطلق من فكرة جمع مقدمات كل خدمة في المنطقة في إطار ومكان واحد ودعم رائدات العمل وفق هذا الاتجاه وتسهيل وصول المستفيدين إلى مقدمي ومقدمات كل خدمة حيث يوجدون في إطار واحد، بالإضافة إلى منصة مهارات تك وهي منصة تعليمية تهدف إلى الربط بين الراغبين في التدريب والمدربين ونشر المعرفة الإلكترونية، فيما تعمل منصة متجر بدرة إلى الربط بين أصحاب الصناعة المحليين والحرفيين وعرض خدماتهم بحيث يستطيع المستفيد الوصول إلى ما يريد بسهولة.وتأتي منصة "مهام" في المجال التطوعي وتخدم مجال التطوع وتربط بين المتطوع والجهة المستفيدة وتوفر للجهة المستفيدة متطوعين وفق التخصصات والمجالات المطلوبة، وتوفر منصة "إيفا" للراغبين من مرتادي المقاهي اختيار المقهى والتنسيق لاختيار فعالية أو خدمة معينة يقدمها أصحاب المهارة فهي حلقة وصل بين المستفيد والمقهى وأصحاب المهارات والمواهب كالفنانين التشكيليين وغيرهم، فيما تخدم منصة "هان" الأسر المنتجة لعرض خدماتها وتشكل حلقة وصل بين الأسر المنتجة والمستفيدين.// انتهى //14:43ت م0114

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.