

الدوامي 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

تمكنت بلدية محافظة الدوادمي بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة , من ضبط 5 شيولات و15شاحنة، تنهل من الرمال شرق المحافظة، وذلك ضمن الحملات التي تنفذها البلدية لمداهمة مواقع التعدي على الرمال.

وأوضح رئيس البلدية المكلف تركي المريبض ان البلدية بالتعاون الأمنية بالمحافظة، داهمت موقعاً تتم فيه عمليات نهل الرمال وتجريف الأراضي وجرى على الفور حجز جميع المعدات والأليات المخالفة، واستدعاء ملاكها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، وإلزامهم بإعادة تسوية الموقع الذي تضرر نتيجة نهل الرمال.

ودعا المريبض الجميع إلى أهمية التعاون مع البلدية من خلال الحرص على عدم الاضرار بالبيئة والتعدي على الممتلكات العامة، والالتزام بالمواقع المحددة لنهل الرمال، موكداً أن الحملات ستتواصل على جميع المواقع لوقف عمليات نهل الرمال بالمحافظة.

// انتهى //

14:37ت م

0112





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الدوادمي تضبط 5 شيولات و15 شاحنة مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.