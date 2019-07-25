جامعة الملك فيصل تعلن نتائج القبول

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الملك فيصل اليوم, نتائج قبول الدفعة الثانية لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم الانتظام فقط ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني ، فيما سيتم الإعلان مستقبلا عن قبول الدفعات اللاحقة حسب توفر المقاعد الشاغرة وبناء على نسبهم الموزونة.

وحث عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان, الطلاب المقبولين على استكمال إجراءات قبولهم، مشيراً إلى أن نهاية تأكيد القبول الإلكتروني سيكون في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 25 ذي القعدة الجاري، وأنه في حال عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة سيتم إلغاء طلب القبول نهائيًّا.

وأوضح الدكتور الفريدان أن الطلبة الذين قبلوا في كليات الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية والطب البيطري ودبلوم صحة الفم والأسنان هم مرشحون للقبول ولا يعد قبولهم نهائيًّا حتى يجتازوا المقابلة الشخصية والكشف الطبي, حيث سيكون إجراء المقابلة الشخصية للطلاب بمبنى عمادة القبول والتسجيل مبنى رقم (1) في المدينة الجامعية، أما الطالبات فسيكون في مبنى رقم (46) في القاعة رقم (1033) بالقرب من بوابة مدخل الطالبات رقم (4)، مبيناً أنه تم تحديد موعد المقابلات يوم الإثنين 26 ذي القعدة, والأربعاء 27 ذي القعدة ، وذلك في تمام التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.