آل كاسي ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد جراد

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - تندحة

نقل رئيس مركز تندحة سلمان بن سعيد آل كاسي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وتعازي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز إلى أسرة الشهيد سعيد بن سعد بن عثمان آل جراد الذي استشهد أمس بالحد الجنوبي في مهمة رسمية.

ورافق رئيس مركز تندحة مدير شرطة تندحة في زيارته لأسرة الشهيد .

‎وقال ابن كاسي: أنقل لكم تعازي القيادة الرشيدة في وفاة ابنكم الذي توفي شهيدًا يؤدي مهامه وواجباته تجاه وطننا الغالي، ونحن جميعًا فداءً لهذا الوطن، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمكم الصبر والسلوان”.

Advertisements

وتابع :” العدو مدحور وجنودنا البواسل رجال الشجاعة هم الدرع الحصين أمام كل الأعداء وكل من تسول له نفسه المساس بهذا الكيان العظيم “.

من جانبهم، أثنى أقارب الشهيد على مواقف الدولة الرشيدة وما توليه من عناية تجاه أسر الشهداء وقالوا : الحمد لله أن ابننا قد ضحى بروحه من أجل الوطن شهيدًا، ونحن جميعًا فداء لهذا البلد المعطاء قبلة المسلمين ومهبط الوحي.

” متابعات الخليج 365 ” تتقدم بأحر التعازي لذوي الشهيد، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته.