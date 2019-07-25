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مصادر تكشف موعد اجتماع لجنة أوبك+ الوزارية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال مصدران في أوبك، اليوم الخميس، إن لجنة من وزراء المنظمة ومنتجي النفط غير الأعضاء تراجع اتفاق المنتجين على كبح إمدادات الخام ستعقد اجتماعها القادم في 12 سبتمبر في أبوظبي.
وتتابع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم المملكة وروسيا الدولة غير العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تطورات سوق النفط ويمكنها إصدار توصيات للدول المشاركة في الاتفاق، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بحسب وكالة رويترز.
واتفقت أوبك+ في الاجتماع الماضي لها لبحث سياسة الإنتاج هذا الشهر على إبقاء اتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ساريا حتى مارس 2020 بهدف دعم السوق.
وأكد المصدران أن لجنة فنية يُطلق عليها اللجنة الفنية المشتركة ستعقد اجتماعها قبل يوم من اجتماع لجنة المراقبة الوزارية.
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