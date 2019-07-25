وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري.

وقالت الرئاسة: وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام محلية ونجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء إن السبسي نُقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة.

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وهذه هي المرة الثانية التي يُنقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد.

وأكدت إذاعة موزاييك واسعة الانتشار في تونس أن السبسي نُقل للمستشفى بعد طارئ صحي كما نشرت صحيفة الشروق الخبر ذاته، بحسب وكالة رويترز.

وصرح حافظ قايد السبسي ابن الرئيس بأن والده نقل للمستشفى العسكري إثر ”توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية“.

وكان السبسي نقل الشهر الماضي في حالة حرجة للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعًا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.