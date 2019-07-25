“الفيصل” يكرم قائد مدرسة شارك الشباب إنقاذ أطفال من حريق شقة بمكة

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أحد قادة المدارس بمكة المكرمة محسن بن محمد الهميلي الحارثي قائد مدرسة الرياض الابتدائية، على موقفه الإنساني النبيل حيث شارك مع عدد من الشباب في إنقاذ الأطفال المحتجزين من الحريق في شقة الشرائع بمكة، وهذا العمل الشجاع لا يستغرب على أبناء هذا الوطن.

وعبر “الحارثي” عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، على هذا التكريم، متمنيًا أن يحفظ الله الوطن الغالي وقادته وشعبه من كل سوء ومكروه.