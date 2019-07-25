النائب العام يعتمد وشاح النيابة العامة ويطلق شخصية “مطوِّر”

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي

اعتمد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، في مقر الرئيس للنيابة العامة “وشاح المرافعات” المخصص للمدعين العامين أعضاء النيابة العامة، ليتم ارتداؤه أثناء انعقاد جلسات المحاكمات.

ويعد “الوشاح” تمييزًا للمدعي العام عند ممارسة اختصاصاته في رفع ومباشرة إجراءاته في الدعوى الجزائية العامة أمام جهات التقاضي، ويحقق أحد قيم النيابة العامة المتمثلة في الحرص على ظهور منسوبيها بمظهر لائق شكلًا ومضمونًا.

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يأتي ذلك في إطار اهتمام وحرص النيابة العامة وبتوجيهات النائب العام الشيخ سعود المعجب، بكل ما من شأنه الارتقاء باختصاصات وأعمال الادعاء العام بوصفه طرفًا من أطراف الدعوى الجزائية العامة.

وفي ذات السياق دشن النائب العام شخصية “مطور” كوسيلة مجتمعية تساعد على إيصال رسائل النيابة العامة التوعوية والتثقيفية للمجتمع.

وستساعد شخصية “مطور” على نشر الوعي القانوني والأمني بأسلوب بسيط ومباشر يتفاعل معه المجتمع، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات.

وأكد النائب العام، أن النيابة العامة وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية 2030 المباركة وهي تعمل بخطىً حثيثة ومتسارعة إلى تطوير أدواتها في كافة الاتجاهات الفنية والمهنية لتعزيز الصورة الذهنية لدى المجتمع ضمن منظومة حكومية تتكامل مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة لتحقيق ما من شأنه طموح ولاة الأمر تجاه وطنٍ قويٍّ آمن.