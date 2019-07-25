الملكية الفكرية: التعدي على الصور يعد انتهاكا للحقوق ومخالفا للنظام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بينت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن الصور الفوتوغرافية تعد ملكا لصاحبها، والتي تعد من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ويملك الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، ولا يحق لأي شخص استغلالها أو التعديل عليها إلا بإذن كتابي من صاحب الحق، وذلك وفقا لأحكام النظام.

وأكدت الهيئة أن المادة الـ 22 من نظام حماية حقوق المؤلف نصت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام ويقوم بالتعدي على المصنفات المحمية، إذ إنه يجوز للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد على 100 ألف ريال، ويمكن لها إغلاق المنشأة المتعدية أو التي أسهمت في الاعتداء على الصور مدة لا تزيد على شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي، وفي حالة تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة، وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على 100 ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، تحيل الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة لإحالته للجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة، ويجوز للجنة أن تقرر تعويضا ماليا للمتضرر يتناسب مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.