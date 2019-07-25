السعودية | مصور سعودي يوثق جماليات الورد في تبوك

شكرا لقرائتكم مصور سعودي يوثق جماليات الورد في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن أنهت أمانة منطقة تبوك زراعة ما يزيد على مليون زهرة في مقر مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة لعام 1440هـ، الذي تنطلق فعالياته، اليوم الخميس، في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، قام المصور الفوتوغرافي، محمد الشريف بتوثيق جماليات الورد في الموقع.

وقال الشريف لـ"العربية.نت" إن "المناظر في الموقع جميلة، وتعبر عن قدرات أمانة المنطقة على تقديم أفكار مبتكرة في عالم الورد الذي قدمته بطرق جمالية، حينها اعتمدت على التصوير الجوي للمواقع، بهدف إبراز جماليات ألوان الورد من وتشكيلتها وألوانه الزاهية".

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من جهته، أوضح أمين المنطقة، المهندس فارس الشفق، أن الأمانة وضعت منتزه الأمير فهد بن سلطان، الذي يقع على مساحة إجمالية تجاوزت مليون متر مربع مقراً للمهرجان، وقامت بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للموقع خلال الأيام الماضية، مبيناً أن الأمانة جندت ما يزيد على 150 عاملاً وفنياً وحارس أمن للقيام بأعمال نظافة وصيانة المنتزه وحراسته على مدار الساعة أثناء فترة إقامة المهرجان.

وتابع الشفق أن "الأمانة أنهت زراعة سجادة الزهور بما يزيد على مليون زهرة، بألوان متعددة من زهور السيلوزيا بألوانها الأربعة الأحمر والقرمزي والأصفر البرتقالي، وزهرة الزينيا ذات اللون الأبيض، وزهرة الجلارديا وزهرة الأمارانتس، وجرى تشكيلها وتصميمها على شكل بوابة الشمال".

كما أضاف أن الأمانة ستشارك في المعرض المصاحب للمهرجان الذي يتضمن منجزات وأعمال الأمانة في المشاريع، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة وأعمال المسطحات الخضراء وأعمال صحة البيئة، منوهاً إلى أن أعمال الأمانة خلال المهرجان ستتضمن الرقابة الصحية على الأطعمة والمأكولات والمشروبات التي سيتم بيعها وتداولها داخل مقر المهرجان، ومباشرة أي بلاغ يرد إلى الأمانة بخصوص ذلك.