المملكة العربية السعودية تعلن إجازة عيد الأضحى 12 يوما

كشفت السلطات السعودية مساء امس الأربعاء، عن إعلانها الرسمي عن فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2019، حيث قد نشرت وزارة الخدمة المدنية السعودية، بيان رسمي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بتحديد من خلاله أيام إجازة وعطلات عيد الأضحى القادم.

حيث قد قالت خلال البيان، بأن الإجازة سوف تبدأ مع نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس/ الموافق 4 ذو الحجة، وتنتهي العطلة في يوم الأحد الموافق 18 أغسطس، الموافق 17 من ذي الحجة، وبذلك فأن العطلة داخل المملكة العربية السعودية تتمثل في 12 يوم إجازة لعيد الأضحى، حيث أن البحوث الفلكية تشير إلى أنه من المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الأحد الموافق 11 أغسطس.