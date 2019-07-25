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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات، الدرب, والريث, والعارضة, وفيفاء, وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة ليلاً.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 02:30 PM
رياح تؤدي إلى تدني مدى الرؤية حتى الـ 8 مساءً
أرشيفية
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات، الدرب, والريث, والعارضة, وفيفاء, وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة ليلاً.
، "مدني جازان" يدعو للحذر بعد تنبيه "الأرصاد" ،
المصدر : الخليج 365
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