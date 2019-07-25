، "العنزي" يشهد تخریج دورتین في مجال الحاسب الآلي بالقطاع الغربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي صباح اليوم، حفل تخريج دورتين في الحاسب الآلي للأفراد.

وكانت الدورة الأولى في استخدام الحاسب الآلي في نظام القوى العاملة (960)، وجاءت الدورة الثانية في استخدام الحاسب الآلي في نظام التدريب الآلي (961)، وعُقدت الدورتان بإدارة تقنية وأمن المعلومات بالحرس الوطني بجدة، بهدف رفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجيَّة في بيئة العمل.

وفي نهاية الحفل ألقى اللواء العنزي كلمة توجيهية للخريجين، حثهم فيها على التفاني والإخلاص في العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح في جميع المجالات والتخصصات.

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