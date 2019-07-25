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أجرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم جراحة العظام، أول عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة؛ وذلك باستخدام تقنية "الروبورت الجراحي" أو ما يعرف بالروبوتيك.
وأوضحت المدينة بأن العملية تُعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة، وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد.
ونوهت المدينة، أن التقنية تأتي ضمن إطار توجه جديد لتطوير الخدمات الصحية بالمملكة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث تحرص وزارة الصحة ممثلة بمدينة الملك سعود الطبية على مواكبة التقنيات الطبية الحديثة وتوفير أحدث الأجهزة التي تستخدم على المستوى العالمي.
وأشارت المدينة إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية يملك كفاءة عالية، وكان قد حصل على دورات خارج المملكة للعمل على التقنية وإجراء العمليات باستخدامها.
يُذكر أن الفريق الطبي كان بقيادة استشاريي جراحة العظام والمفاصل الدكتور أحمد الشمري والدكتور عرفان عرفة.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 02:01 PM
أجراها فريق طبي بمدينة الملك سعود يملك كفاءة ودورات خارجية في التقنيةلأول مرة بالمملكة.. نجاح عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة بـ"الروبوتيك"
أجرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم جراحة العظام، أول عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة؛ وذلك باستخدام تقنية "الروبورت الجراحي" أو ما يعرف بالروبوتيك.
وأوضحت المدينة بأن العملية تُعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة، وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد.
ونوهت المدينة، أن التقنية تأتي ضمن إطار توجه جديد لتطوير الخدمات الصحية بالمملكة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث تحرص وزارة الصحة ممثلة بمدينة الملك سعود الطبية على مواكبة التقنيات الطبية الحديثة وتوفير أحدث الأجهزة التي تستخدم على المستوى العالمي.
وأشارت المدينة إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية يملك كفاءة عالية، وكان قد حصل على دورات خارج المملكة للعمل على التقنية وإجراء العمليات باستخدامها.
يُذكر أن الفريق الطبي كان بقيادة استشاريي جراحة العظام والمفاصل الدكتور أحمد الشمري والدكتور عرفان عرفة.
، لأول مرة بالمملكة.. نجاح عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة بـ"الروبوتيك" ،
المصدر : الخليج 365
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