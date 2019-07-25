ترامب يستخدم الفيتو ضد 3 قرارات للكونجرس بحظر بيع الأسلحة للسعودية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم حق النقض «فيتو» ضد ثلاثة قرارات للكونجرس تهدف لمنع مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء بلومبرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وقال ترامب في رسالة إلى مشرعين أمريكيين نشرها البيت الابيض: «هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضر بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا».
وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترامب الفيتو منذ بداية رئاسته.
واستخدم ترامب الفيتو لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، في إجراء يهدف إلى إنهاء إعلان الطوارئ على المستوى الوطني الذي استخدمه لتمويل الجدار على طول الحدود الجنوبية.
وفي إبريل الماضي استخدم الرئيس الأمريكي الفيتو ضد قرار دعمه الجمهوريون والديموقراطيون في الكونجرس بغرفتيه يفضي إلى سحب الدعم الأمريكي لتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن.
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