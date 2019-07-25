شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تتحول إلى رجل وتنشر أول صورة بعد ظهور ‘‘ذقن’’.. وتتغزل في أحد المشاهير ‘‘بدي أتزوجك’’ شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الرقاصة المصرية سما المصري بتحدي العمر أو ما عرف بالـ Face App ً الذي انتشر مؤخرا على السوشیال میديا بطريقة غیر عادية كأي تحدي انتشر قبل. Advertisements ولم تكتف ً بھذا التحدي، بل استخدمت تطبیقًا معینا حوّلھا إلى رجل مع ذقن، وقالت: (طب والنبي ذي القمر حتي وانا راجل) وفق جرس نيوز . وكانت أيضا تغزّلت باللاعب الجزائري رياض محرز وطلبت يده للزواج وقالت: (بحب يا محرز واھلح اتمنى تكون زوجي و أنا أطلبھا منك الان أريد أن اتزوجك وأقبل أن أكون الزوجة الثانیة لك و ذلك بعد ريتا جوھال زوجتك الثانیة) .

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