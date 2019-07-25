مسؤول بالتعليم يحسم الجدل حول توقف العلاوة السنوية.. ويكشف عن الحد الأقصى لـ راتب المعلم

نفى المشرف العام على وكالة الموارد البشرية في وزارة التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الهران، ما تردد عن توقف راتب المعلم عند 16510 ريالات، وقال «المعلمون الحاليون سيستمرون في سلم المعلم الممارس إلى أن يصل راتبه إلى 21250 ريال» .

وتابع: “هذا أعلى من السقف في السلم السابق عند استكمال متطلبات الرخصة المهنية، والحصول على تقدير لا يقل عن جيد جداً في أدائه الوظيفي، وأعتقد أن هذا الجانب يحقق الاستقرار الوظيفي والمالي ومحفز أيضاً باتجاه تمهين التعليم مقارنة بالسلم السابق”.

وحول المخاوف من توقف العلاوة السنوية، أكد “الهران” أن: ” أن المحاولات الأربع الممنوحة للمعلم لتجاوز رخصة القيادة، كفيلة باستمرار العلاوة، وقال «عند التسكين يعطى جميع المعلمين الحاليين فرصة لمدة 4 سنوات يمنحون خلالها 4 محاولات لاختبار الرخصة المهنية، وخلال هذه الفترة تستمر علاوتهم السنوية إلى أن يتجاوزون اختبار الرخصة، علماً أن هناك 150 ألف معلم سبق أن تجاوزوا الاختبار، ومن لم يحصل على الرخصة خلال هذه المدة ستوقف علاوته مؤقتاً إلى حين حصوله عليها». حسب “عكاظ”.

وفيما يتعلق بنقل المعلمين والمعلمات من السلم القديم إلى الجديد قال الهران: “المعلم والمعلمة سيسكّنان عند نفاذ اللائحة على نفس راتبهما الذي يحصلان عليه حالياً أو أعلى من راتبهما الحالي، وأؤكد أنه لن يتضرر أي معلم أو معلمة من هذا التحول، كما أن جميع المعلمين الحاليين سيستفيدون من خبرتهم السابقة لأغراض الترقية لرتبة أعلى ولن يكونوا بحاجة إلى الانتظار للسنوات المنصوص عليها في حال الترقي إلى رتب أعلى في السلم الجديد، ويتضمن السلم رتبة معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير.

وأضاف: مكافأة نهاية الخدمة في اللائحة الجديدة أعلى منها في اللائحة السابقة، وهذا يعتبر محفزا آخر للمعلمين والمعلمات، بزيادة عن سابقتها تصل إلى 500 ريال عن كل سنة على حسب الرتبة والمدة الزمنية. وفي اللائحة الجديدة تصل مكافأة نهاية الخدمة إلى 3500 ريال حسب الرتبة بينما في السابقة كانت أعلى شريحة 3000 ريال.