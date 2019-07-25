10 آلاف ريال رسوم الاشتراك في بوابة المشتريات الحكومية

حدّد مجلس الوزراء مبلغاً مالياً لا يتجاوز 10 آلاف ريال مقابل الاشتراك السنوي في خدمات البوابة الإلكترونية للمنافسات والمشتريات الحكومية. وقرر المجلس أيضاً فرض مبلغ لا يتجاوز 500 ريال عن كل خدمة إضافية أخرى للبوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية.

وأوضح المجلس أن وزير المالية سيعمل على تصنيف أنواع الاشتراكات والخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية، على أن يحدد المقابل المادي لكل نوع منها بما لا يتجاوز المبلغين المحددين.

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