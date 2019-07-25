صورة نادرة للملك خالد خلال استقباله ضباط الجيش السعودي الذين كانوا بالأردن

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخیة للملك خالد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ خلال استقباله الضباط الذين كانوا متواجدين ضمن الجيش السعودي في الأردن.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1395هـ (1975م)، الملك خالد وهو يستقبل الضباط الموجودين ضمن الجيش السعودي في الأردن.
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