تفقد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام، الجاري العمل على تنفيذه حاليًّا. ويأتي ذلك عقب حادثة الحريق التي تعرّض لها المستشفى قبل سنوات عدة، كما اطلع على المستشفى التخصصي. ووجّه الأمير محمد بن ناصر بضرورة بذل أقصى الجهود للإسراع بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام، وكذلك مشروع إنشاء المستشفى التخصصي بجازان ليقوما بدورهما في تقدم أفضل الخدمات أهالي المنطقة.
يأتي ذلك وسط وعود وزارة الصحة حول المستشفى، والتي كان آخرها ما أعلنه، وكيل الوزارة المهندس نايف السعيد عندما قال لأمير المنطقة إن «تجهيز مستشفى جازان العام مش موجود بأي مستشفى بالعالم»، في تصريح تناقله رواد التواصل الاجتماعي بسخرية، مطالبين بإنجازه، ومن ثم مقارنته بمستشفيات العالم. ولم يلبث الوعد العالمي سوى دقائق ليصطدم بدهشة أمير المنطقة من ضيق غرفة طبيب، لكن حاول مسؤولو الصحة معالجة الموقف وإقناع الأمير بأنه «استاندر عالمي».
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان يتعجب من ضيق غرفة الطبيب بالمستشفى العام.. ومسؤولو الصحة: “استاندر عالمي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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