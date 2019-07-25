«أداء» يعلن عن توفّر وظيفة قيادية شاغرة

أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، عن توفُّر وظيفة تقنية قيادية بمسمى مدير إدارة البيانات لحملة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات تقنية المعلومات وعلوم الحاسب مع الخبرة.
ووضع المركز عددًا من الشروط، تمثّلت في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (تقنية المعلومات أو علوم الحاسب)، وخبرة لا تقل عن ثماني سنوات في نفس المجال.
وأشار المركز إلى أنّ التقديم على هذه الوظيفة بدأ اليوم الخميس.
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