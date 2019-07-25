ملك البحرين يمنح سفير السعودية بالمنامة وسامًا من الدرجة الأولى

استقبل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، في قصر الصافرية؛ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين الدكتور عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» (رسمية)، إن الملك حمد أعرب عن اعتزازه بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، التي تزداد قوةً في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها، مؤكدًا أن العلاقات البحرينية-السعودية ترتكز عبر تاريخها العريق على أسس راسخة من التعاضد والتضامن الوثيق، وتعد نموذجًا رائدًا لتكامل الرؤى الاستراتيجية والتوجهات حول مختلف القضايا.

كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في حماية أمن واستقرار المنطقة، ورؤيتها الطامحة الداعمة لجهود التنمية والتطوير، بالإضافة إلى نصرة قضايا الحق والعدل والسلام.

ومنح الملك حمد وسام البحرين من الدرجة الأولى لسفير المملكة؛ تقديرًا لجهوده في تعزيز الروابط الأخوية الوطيدة بين المملكتين الشقيقتين.

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن بالغ الشكر والامتنان لملك البحرين على منحه هذا الوسام، مثمنًا دوره الهام، وجهوده المستمرة في ترسيخ وتطوير علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين.