بتوجيه من أمير الشمالية.. ربط كهرباء حزم الجلاميد بالشبكة العامة

بدأت الشركة السعودية للكهرباء في منطقة الحدود الشمالية، اليوم الخميس، تنفيذ مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة، وإلغاء التوليد المستأجر؛ لزيادة موثوقية التيار، واستقرار النظام الكهربائي في المركز؛ وذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وشمل توجيه أمير الحدود الشمالية أيضًا، رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، أكد المدير العام للشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي؛ أن أمير المنطقة شدد على ضرورة توفير خدمات الكهرباء لجميع المراكز والقرى، في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالغ ودعم مالي كبير لإيصال خدمات الكهرباء إلى جميع المواطنين، مبينًا أن تكلفة مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة، بلغت ثلاثة ملايين و400 ألف ريال.

من جهة أخرى، شدد أمير الحدود الشمالية على ضرورة تنفيذ مشروع مطار عرعر الجديد ومرافقه المتعددة وفق الخطة الزمنية للمشروع، مؤكدًا أنه يعد من أهم المشروعات الحيوية التي تحتاجها منطقة الحدود الشمالية.

وقال أمير المنطقة، خلال تجوله أمس الأربعاء بمطار عرعر؛ إن الدولة لا تألو مالًا ولا جهدًا في تطوير منظومة النقل في المملكة، معربًا عن تطلعه إلى أن يلعب مطار عرعر دورًا كبيرًا في دعم مقومات المنطقة الاقتصادية، لا سيما اللوجستية منها في مجال نقل الأفراد والبضائع المتوقع ازديادهم في ظل التوجه إلى افتتاح (جديدة عرعر) للتبادل التجاري.