«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة أغسطس

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرين (شهر أغسطس 2019).

وأوضح البرنامج –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن التحقق من الأهلية يتم عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي

وكان المتحدث الرسمي باسم البرنامج سلطان القحطاني، أوضح في 10 يوليو الجاري، تفاصيل الدفعة الـ20 (يوليو 2019) مشيرًا إلى أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال للمستفيدين.

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وأضاف القحطاني أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة (يونيو 2019)؛ بلغت 13.4 مليون ريال، موضحًا أن نسبة المستفيدين المستوفين شروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة؛ بلغت 83%، متخطيًا عددهم حاجز 12.4 مليون مستفيد وتابع.

وأشار إلى أن إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية بلغ 47.7 مليار ريال، فيما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ20 دفعة أكثر من 356 مليون ريال.

وأضاف القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين، تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 ريالًا للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج، تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، في حين بلغ عدد المستقلين المستوفين شروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يوليو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.