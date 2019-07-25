«إجراءات نظامية» ضد المتسبب في ازدحام المتقدمات بتقنية خميس مشيط

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الخميس، أسباب الازدحام في الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط بمنطقة عسير يوم الثلاثاء الماضي، مشيرةً إلى وقوع خطأ تقني، وأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب به.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي -في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنه «بعد التدقيق في حيثيات الموضوع، تود المؤسسة توضيح أنه تم إرسال رسائل نصية بالخطأ إلى جميع قوائم الاحتياط من المتقدمات على القبول، ودعوتهن للمراجعة في اليوم نفسه، وهو ما تسبب في حالة الازدحام الشديد بالكلية».

وأضاف العتيبي أن المؤسسة بدأت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب في ذلك الخطأ، والعمل على إجراءات تضمن عدم حدوثه مستقبلًا.

وأكد أن المؤسسة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمتقدمين والمتقدمات على كافة المنشآت التدريبية التابعة لها، وإتاحة الفرصة للالتحاق بالبرامج التدريبية لجميع من تنطبق عليهم الشروط وعند توافر المقاعد الشاغرة.

وشهدت الكلية التقنية بخميس مشيط، يوم الثلاثاء الماضي، ازدحامًا شديدًا من قبل المتقدمات للالتحاق بها.