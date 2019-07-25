تنفيذ القتل تعزيرًا في يمني وسعودي خطفا وهتكا عرض «قُصَّر» بالرياض

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل تعزيرًا في جانيَيْن بمدينة الرياض، رصدا وخطفا عددًا من الأطفال القُصَّر.

وأوضحت الوزارة (بحسب وكالة الأنباء السعودية)، أن فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري (سعودي الجنسية) ومحمد نعمان فازع العقيل (يمني الجنسية)، أقدما على الترصد لعدد من الأحداث القُصَّر في أوقات مختلفة، وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم.

وأضافت وزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما. وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيرًا؛ لشناعة جرمهما، وتم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق المذكورين، وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانيَيْن، اليوم الخميس، بمدينة الرياض في منطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يعتدي على الآمنين أو يهتك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.