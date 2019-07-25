القيادة تهنئ الرئيس إبراهيم صالح بذكري استقلال المالديف

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف؛ بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية المالديف، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.