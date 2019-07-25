«التقاعد» تعلن عودة خدمة الهاتف المجاني وتحذف «بيان الخلل»

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، الخميس، عودة خدمة الهاتف المجاني، بعد توقفه عن العمل صباح اليوم لسبب لم يُذكَر إلى الآن.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن المؤسسة، اطلعت عليه «عاجل»: «عملاءنا الكرام، نفيدكم بأنه حدث عطل خارج عن إرادة المؤسسة في خدمة الهاتف المجاني صباح هذا اليوم استمر لمدة نصف ساعة، ونفيدكم بأن الخدمة تعمل حاليًّا بشكل جيد».

وكانت المؤسسة قد أصدرت بيانًا سابقًا نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واطلعت عليه «عاجل»، جاء فيه: «نشعركم بوجود خلل خارج عن إرادة المؤسسة لدى الهاتف المجاني، وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة عبر خدمة العناية بالعملاء من خلال الرابط: اضغط هنا».

إلا أنه بمطالعة الحساب الرسمي للمؤسسة، تبين أن هذا البيان لم يعد موجودًا؛ ما يعني أنه تم حذفه.