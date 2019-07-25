أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، الخميس، عودة خدمة الهاتف المجاني، بعد توقفه عن العمل صباح اليوم لسبب لم يُذكَر إلى الآن.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن المؤسسة، اطلعت عليه «عاجل»: «عملاءنا الكرام، نفيدكم بأنه حدث عطل خارج عن إرادة المؤسسة في خدمة الهاتف المجاني صباح هذا اليوم استمر لمدة نصف ساعة، ونفيدكم بأن الخدمة تعمل حاليًّا بشكل جيد».
وكانت المؤسسة قد أصدرت بيانًا سابقًا نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واطلعت عليه «عاجل»، جاء فيه: «نشعركم بوجود خلل خارج عن إرادة المؤسسة لدى الهاتف المجاني، وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة عبر خدمة العناية بالعملاء من خلال الرابط: اضغط هنا».
إلا أنه بمطالعة الحساب الرسمي للمؤسسة، تبين أن هذا البيان لم يعد موجودًا؛ ما يعني أنه تم حذفه.
كانت هذه تفاصيل خبر «التقاعد» تعلن عودة خدمة الهاتف المجاني وتحذف «بيان الخلل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.