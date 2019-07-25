السعودية تخطو نحو «النقل الفائق السرعة».. يختصر الرحلة بين الرياض وجدة إلى 76 دقيقة

أبرمت شركة «فيرجن هايبرلوب اتفاقًا لـ«بناء مضمار اختبار واسع خاص بنظام النقل العالي السرعة»، بالمملكة العربية السعودية. وأفادت شبكة «بي بي سي» البريطانية، بأن العقد المبرم «يشمل بناء مضمار بطول 35 كم، بجانب منشآت خاصة بالبحث والتطوير والتصنيع في شمال جدة».

وتقنية «هايبرلوب» هي مفهوم للنقل الفائق السرعة أطلقه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لكن المفهوم يقوم على استخدام أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء للربط بين المحطات، وبداخلها كبسولات تحمل الركاب تندفع بسرعات هائلة على وسادة هوائية مضغوطة.

ويحدث هذا «دون الاحتكاك بجدران الأنبوب؛ لوجود حقل مغناطيسي يولده موتور كهربائي يستمد قوته من الطاقة الشمسية». وتعمل تقنية «هايبرلوب» بسرعة تفوق سرعة وسائل النقل العادية عشر مرات على الأقل.

وتقول شركة «فيرجن هايبرلوب»، إن «التقنية الجديدة بإمكانها تقليل مدة الرحلة بين مدينتي الرياض وجدة إلى 76 دقيقة فقط مقارنة بعشر ساعات تستغرقها الرحلة في الوقت الراهن».

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وقال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية السعودية مهند هلال: «شراكتنا مع فيرجن هايبرلوب فخر لنا.. نسعى في هيئة المدن الاقتصادية إلى البحث عن فرص شراكات استراتيجية ومبادرات من شأنها تحقيق رؤيتنا».

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«فيرجن هايبرلوب»، جاي والدر، أن «نظام هايبرلوب يمكن أن يدعم جهود المملكة الرامية إلى أن تصبح مركزًا عالميًّا للنقل، ويعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ويسهم في نمو قوة عاملة على أسس المعرفة والإبداع».

وسبق أن عرضت «فيرجن هايبرلوب» نموذجًا يسافر على سرعة 100 كم/ساعة في مضمار بطول 500 متر في ولاية نيفادا الأمريكية عام 2017. ومن وقتها، يعمل إيلون ماسك على إجراءات اختبارات دورية منتظمة لاختبار حدود تلك التكنولوجيا قبيل تطبيقها على أرض الواقع.