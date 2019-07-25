مباحثات سعودية-أمريكية حول جهود المملكة لإحلال السلام باليمن

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، مساعِدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار الدكتورة دينيس ناتالي.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن السفارة، اليوم الخميس، اطلعت عليه «عاجل»، أنه جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات المتميزة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرَّقت المباحثات إلى جهود المملكة الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، بالإضافة إلى دورها في دعم العمليات الإنسانية والتنموية هناك.

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وفي أمس الأربعاء، سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سبع عربات إسعاف حديثة مجهزة بتجهيزات فنية متكاملة للحكومة اليمنية في عدن، ضمن مشروع دعم القطاع الصحي هناك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنَّ عربات الإسعاف المقدمة من المركز تعد وسيلة إنقاذ سريعةً وفعّالةً لمساعدة المرضى والمصابين، وخاصةً الحالات الحرجة؛ لنقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية بكل سهولة وأمان.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المقدمة من المملكة، ممثلةً في المركز، للشعب اليمني الشقيق، بتوجيهات كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.