«سجون مكة» تُطعِّم نزلاءها قبل أداء مناسك الحج

نفذت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة؛ حملة تطعيمات بمقر إدارة سجن بريمان بجدة ضد الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إن الحملة استهدفت تطعيم المشاركين في مهمة الحج للعام الحالي 1440هـ، وجميع النزلاء ممن انطبقت عليهم الشروط لأداء فريضة الحج مع أسرهم.

من جانبه، صرح مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش بأنه تم الاستعداد بكل الإمكانات لهذه المبادرة التي تأتي امتدادًا للتجربة الناجحة لخروج 38 نزيلًا من مستفيدي مركز «ثقة» لأداء العمرة برفقة أسرهم في شهر شوال الماضي.

في شأنٍ آخر، يُطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم الأحد المقبل، بمكتبه بمحافظة جدة؛ أكبر حملة دعوية إرشادية «الحج دعوة ومنهج قويم» التي تنفذها الوزارة للمرة الأولى، وتستمر حتى نهاية موسم الحج.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتحذير من اتخاذ الحج ميدانًا لرفع شعارات طائفية أو سياسية، وتأكيد ضرورة أن يكون الحج لله، والحث على مكارم الأخلاق في الحج، وعلى التعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج، وبيان ما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهودٍ عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما، وبيان أهمية العناية بهما.