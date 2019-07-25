«هدف» وجامعة هارفرد يناقشان تعزيز قدرات صانعي السياسات

نظم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» -ممثلًا في المرصد الوطني للعمل، وبالتعاون مع كلية كينيدي في جامعة هارفرد الأمريكية- ندوةً بعنوان «بناء سياسات سوق العمل المبنية على الأدلة والبراهين»؛ وذلك تحت رعاية المدير العام للصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الصندوق، اليوم الخميس، حصلت «عاجل» على نسخة منه؛ بأن السديري ألقى كلمةً في افتتاح الندوة، أكد فيها أهمية تحديد وتحقيق أولويات الصندوق، من خلال التعاون مع برنامج تصميم السياسات المبنية على البراهين في جامعة هارفرد.

وهدفت الندوة إلى العمل على زيادة فهم المشاركين لمخرجات المشروع البحثي القائم بين جامعة هارفرد و«هدف»، مع بحث كيفية الاستفادة منها في تصميم سياسات الصندوق، وتعريف المشاركين بالأعمال البحثية لأهم الأكاديميين في مجالي اقتصاديات العمل والاقتصاديات السلوكية، وتعزيز قدرات صانعي السياسات في مجال تصميم السياسات وتنفيذها.

وتضمن الحضور مشاركين من الصندوق وعددًا من الجهات الحكومية والمنشآت الأكاديمية في المملكة.

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وأشار البيان إلى أنه تمت مناقشة المنظور الشامل لسوق العمل السعودية من حيث سياسات التوطين الناجحة، بجانب توفير المعلومات كأداة لصنع السياسة العامة، وكيفية التحول إلى منظمة تعليمية، بالإضافة إلى مناقشة منهجية التصميم الذكي للسياسات.

من جانبه، سلط نائب المدير العام للمرصد الوطني للعمل بالصندوق سامر الريان، الضوء على دور الصندوق في تشجيع توظيف الكوادر الوطنية من خلال برامج دعم التوظيف المتنوعة في الصندوق.

يُذكر أن الدراسات والبحوث حول المجالات والمواضيع المتعلقة بسوق العمل السعودية، التي تهدف إلى توطين القوى العاملة المحلية ورفع كفاءتها؛ يتم عرضها عبر بوابة المرصد الوطني للعمل بهذا الرابط