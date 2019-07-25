بالصور.. السديس يُدشِّن مبادرة إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، مبادرة إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية التي تُشرف عليها إدارة الحج والعمرة؛ وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة وإدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن «رئاسة الحرمين» اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ المبادرة تناولت خدمات وجهود الدولة في تطوير وتحسين تجربة ضيوف الرحمن، في ظل رؤية المملكة 2030، من خلال استعراض أبرز الخدمات والأنشطة والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.

من جهة أخرى، استقبل السديس عددًا من ضيوف الرحمن في مكتبه بالمسجد الحرام، ورحب بهم وحث على استغلال أوقات وجودهم بالإكثار من الطاعات والتفرغ للعبادة وتعظيم قدسية المكان والزمان.

يأتي ذلك ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات المعنية، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة.