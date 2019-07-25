السعودية اليوم / الإيسيسكو ووكالة بيت مال القدس تبحثان سبل التنسيق لتلبية احتياجات المقدسيين الثقافية و التربوية



الرباط 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

أجرى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك أمس بمقر المنظمة بالرباط، مباحثات مع المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس محمد سالم الشرقاوي.

وأوضح بيان للمنظمة أن الطرفين بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بالنهوض بالأوضاع التربوية للمقدسيين ، وحماية المعالم التراثية والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف ،من خلال مبادرات عملية لتسجيل المواقع التراثية الفلسطينية في إطار برامج لجنة الإيسيسكو للتراث الإسلامي ، ولجنة خبراء الإيسيسكو الآثاريين.

كما بحث الجانبان سبل التنسيق من أجل استفادة الطلبة المقدسيين، من منح دراسية لمتابعة دراساتهم العليا في المغرب.

وتم الاتفاق على بلورة هذه القضايا والمواضيع في مقترح برنامج أنشطة تعاون شامل بين الإيسيسكو ووكالة بيت مال القدس ، تتم دراسته في الأجل القريب ، خلال اجتماع لجنة مشتركة تحدد مختلف الإجراءات والتدابير التنفيذية.

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13:47ت م

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