حج / المصاحف والكتب الإرشادية في استقبال الحجاج بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم



سكاكا 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

تقدم مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف، خدمات متعددة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من العراق والأردن من خلال منظومة الخدمات التي تقدمها عدداً من الجهات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص لضيوف الرحمن.

ويشارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، بجناح خاص بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم، وتمثلت المشاركة بتقديم عدد 2147 إهداء شملت المصاحف والكتيبات والمطويات التي تخص مناسك الحج والتوجيه و الإرشاد حول مناسك الحج والعمرة.

وبلغ عدد المكلفين بالجناح 7 موظفين برئاسة مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد ورئيس لجنة الحج بالفرع لهذا العام الشيخ إبراهيم بن نزال السليمان، وقد حظي الجناح بالزيارات المتواصلة من الحجاج القادمين الذي يقدر عددهم حوالي 4 آلاف حاج، وعدد من مديرِي الإدارات في منطقة الجوف والعاملين في مدينة الحجاج.

وأعرب الزوار عن شكرهم لحسن الضيافة والاستقبال من قبل الموظفين المكلفين بالجناح، فيما رفع المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السائح، عظيم شكره وجزيل تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله"، على الرعاية والعناية والاهتمام الذي يجدهُ حجاج بيت الله الحرام وقاصديه كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير الجوف، على متابعته الحثيثة وتوجيهاته المستمرة وزيارته لمدينة الحجاج للاطلاع على التجهيزات والخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، ولسمو نائبه، منوهاً بالدعم الكبير الذي يلقاه الفرع من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في كل ما يخدم حجاج بيت الله الحرام.

// انتهى //

13:45ت م

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