حج / هيئة الأمر بالمعروف بنجران تستقبل القادمين لأداء فريضة الحج عبر المركز التوجيهي بمنفذ الوديعة



نجران 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

باشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، أعمالها التوعوية والتوجيهية، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وذلك عبر مركزها التوجيهي بمنفذ الوديعة الحدودي.

ويحتوي المركز على العديد من الخدمات والبرامج التوعوية والتوجيهية والوقائية، إلى جانب شاشات عرض مرئية، ولوحات إرشادية تفاعلية، وركن للضيافة، ومواد توعوية مقروءة ومسموعة ومرئية، ووسائل رقمية حديثة لتسهيل التواصل وتحقيق الأهداف التوعوية والتوجيهية التي ترتقي بتطلعات هذه البلاد المباركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقد وفرت الرئاسة العامة كوادر بشرية من منسوبيها المؤهلين بدورات تدريبية مهارية وشرعية في حسن التعامل مع الحجاج والمعتمرين والزوار، وتوعيتهم واستقبالهم بحفاوة وإمدادهم بكل ما يجسد معاني الرسالة السامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في التعامل مع ضيوف الرحمن.

// انتهى //

13:30ت م

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