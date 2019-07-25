حج / رئيس مكتب شؤون حجاج باكستان بالمدينة المنورة: مبادرة طريق مكة صورة مشرقة للخدمات الجليلة التي هيأتها المملكة لضيوف الرحمن

المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1440هـ الموافق 25 يوليو 2019م واس

نوّه رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية باكستان الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور طارق محمود رحماني بالخدمات المتميزة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال مبادرة طريق مكة، والمشروعات الخدمية التي تنفذها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدّسة من أجل التسهيل على الحجاج لأداء مناسك الحج دون مشقة والتفرغ للعبادة.

وعدّ رحماني في حديث لوكالة الأنباء السعودية مبادرة طريق مكة صورة مشرقة للخدمات الجليلة التي هيأتها المملكة لتسهيل وصول ضيوف الرحمن وانتقالهم من المطار إلى مقار إسكانهم في وقت وجيز, مبيناً أن 22 ألف حاج باكستاني استفادوا من هذه المبادرة التي أتاحت للحجاج إنهاء إجراءات قدومهم من مطار إسلام آباد, وانتقالهم مباشرة إلى فنادق سكنهم بعد وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده, ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وقال : إن المبادرة ستشمل مطارات أخرى في باكستان العام المقبل, مثنياً على الجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والزائرين.

وأضاف أن 200 ألف حاج باكستاني سيؤدون فريضة الحج هذا العام بإذن الله, مبينًا أن تدفق رحلات الحج الباكستانية جواً بدأ منذ الأول من شهر ذي القعدة الجاري, فيما يتواصل وصول العدد المتبقي من بلاده خلال الأيام المقبلة, وستتواصل رحلات العودة لموسم ما بعد الحج حتى منتصف شهر محرم المقبل بمشيئة الله.

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وأثنى رحماني على المشروعات التي تقدمها المملكة لرعاية الحجاج في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة, لتسهيل أدائهم الفريضة واستيعاب أكبر عدد من ضيوف الرحمن, منوهاً بجودة الخدمات الصحية للعناية بالحجاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية المتقدمة لهم في كبرى المستشفيات بالمدينة المنورة إلى جانب خدمات الإعاشة, ومتابعة سلامة حافلات نقل الحجاج, والتواصل مع بعثات الحج لكل ما من شأنه خدمتهم.

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13:27ت م

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