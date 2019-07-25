السعودية اليوم / الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة تمدد فترة العمل



المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

مددت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة فترة العمل بالمكتب الرئيسي بالمنطقة بقسميه الرجالي والنسائي، ومكتب الأحوال المدنية النسائي بسوق العالية مول، لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لاختيار الأوقات المناسبة لهم للتقديم على خدمات الأحوال المدنية.

ويستمر المكتب بإستقبال المواطنين والمواطنات خلال الفترة المسائية والحاصلين على مواعيد إلكترونية حتى الساعة الثامنة مساءً إلى نهاية يوم4 / 12 / 1440هـ.

ويقدم المكتب جميع خدمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من خدمات.

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13:24ت م

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