حج / السديس يقف على جاهزية مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم



مكة المكرمة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

وقف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على استعدادات وجاهزية مشروع الملك عبد الله - رحمه الله - لسقيا زمزم، والتأكد من توفير كميات العبوات اللازمة لحجاج هذا العام.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس العام للمشروع، والتقى فيها مدير إدارة مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم بالمهندس أسامة بن منصور الحجيلي، وموظفي الرئاسة العامة بالمشروع.

وأشاد معاليه باستعدادات إدارة المشروع قائلاً : ما وجدته اليوم من استعدادات وتجهيزات تثلج الصدر هي نتاج خطة مدروسة، ويجب أن تنفذ إلى نهاية موسم حج هذا العام باحترافية عالية، ووفق تطلعات ولاة أمرنا - حفظهم الله - فخدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا، فأوصيكم ونفسي ببذل المزيد من العطاء، واحتساب عملكم هذا لوجه الله تعالى، فهو في خدمة ضيوف الرحمن.

// انتهى //

13:24ت م

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