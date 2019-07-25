

القاهرة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

تستضيف جامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة يوم الأحد المقبل، أعمال المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان بعنوان "أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء والأطفال"، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة أن المؤتمر يعقد في ظروف إقليمية شديدة الدقة لما تشهده المنطقة من انتهاكات إسرائيلية متزايدة بحق النساء والأطفال في الأراضي العربية المحتلة، ونزاعات مسلحة خلفت موجات من عمليات اللجوء والنزوح وتنامي شبكات الاتجار بالأشخاص.

وأفادت في تصريح لها اليوم بأن المؤتمر يهدف بالأساس إلى تطوير آليات لضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات النزاع من خلال تعزيز مضامين التشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأضافت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية أن المؤتمر سيعالج على مدى يومين قضايا من قبيل الأطر الدولية والإقليمية لحماية النساء، وأثر الاحتلال على حياة النساء والاطفال، وأثر النزاعات المسلحة على الفئات الهشّة، وسبل تشجيع وصول الضحايا إلى العدالة.

ولفتت إلى أن المشاركين بالمؤتمر سيوزعون على 4 مجموعات لصياغة توصيات بشأن سبل تنفيذ المعايير الدولية الدنيا لحماية حقوق الإنسان في فلسطين وفق اتفاقيات جنيف، وسبل تخفيف أثر النزاعات على المجاميع الهشة، وسبل تعزيز الحماية القانونية للفئات الهشة على المستوى الوطني، علاوة على توصيات لمرحلة ما بعد النزاع.

// انتهى //

13:23ت م

0072





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مؤتمر إقليمي بالجامعة العربية لمناقشة أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.